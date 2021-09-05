Афганское сопротивление готово к переговорам, если талибы выведут войска из Панджшера

Отряды афганского сопротивления готовы пойти на переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, если боевики выведут войска из провинции Панджшер. Об этом в "Фейсбуке" написал лидер ополченцев Ахмад Масуд.

"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба", — указал он.

Масуд уточнил, что в этом случае руководство Фронта национального сопротивления даст указание своим войскам прекратить боевые действия. Кроме того, фронт приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня в Панджшере.

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