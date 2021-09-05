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Афганское сопротивление готово к переговорам, если талибы выведут войска из Панджшера

Фронт национального сопротивления также поддержал принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня в провинции.

5 сентября, 16:27
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Jalaluddin Sekandar

Отряды афганского сопротивления готовы пойти на переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, если боевики выведут войска из провинции Панджшер. Об этом в "Фейсбуке" написал лидер ополченцев Ахмад Масуд.

"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба", — указал он.

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Масуд уточнил, что в этом случае руководство Фронта национального сопротивления даст указание своим войскам прекратить боевые действия. Кроме того, фронт приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня в Панджшере.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления. Тем не менее талибы решили отпраздновать новость о захвате Панджшера. Боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Число убитых и раненых при такой "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70 человек. Руководство "Талибана" заявило, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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