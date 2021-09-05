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Передача голландского новичка Керка помогла "Локомотиву" победить ЦСКА

Встреча, носившая статус товарищеской, состоялась на столичной "ВЭБ-арене".

5 сентября, 16:25
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" в товарищеском матче победил футболистов ЦСКА со счётом 2:1. Встреча прошла на "ВЭБ-арене", где армейцы проводят домашние игры.

В составе "железнодорожников" отличились Даниил Куликов, реализовавший пенальти, и Андрей Никитин, голевую передачу которому отдал голландский новичок Джирано Керк. У ЦСКА в концовке встречи ворота соперников поразил Эдуард Багринцев.

"Локомотив" объявил о переходе голландского нападающего Керка

"Локомотив" объявил о переходе голландского нападающего Керка

"Локомотив" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. ЦСКА с девятью баллами идёт на шестой позиции.

Футбол. Товарищеский матч

ЦСКА — "Локомотив" — 1:2

Голы: Куликов, с пенальти 20' (0:1), Никитин 66' (0:2), Багринцев 83' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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