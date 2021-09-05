Передача голландского новичка Керка помогла "Локомотиву" победить ЦСКА
Встреча, носившая статус товарищеской, состоялась на столичной "ВЭБ-арене".
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" в товарищеском матче победил футболистов ЦСКА со счётом 2:1. Встреча прошла на "ВЭБ-арене", где армейцы проводят домашние игры.
В составе "железнодорожников" отличились Даниил Куликов, реализовавший пенальти, и Андрей Никитин, голевую передачу которому отдал голландский новичок Джирано Керк. У ЦСКА в концовке встречи ворота соперников поразил Эдуард Багринцев.
"Локомотив" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. ЦСКА с девятью баллами идёт на шестой позиции.
Футбол. Товарищеский матч
ЦСКА — "Локомотив" — 1:2
Голы: Куликов, с пенальти 20' (0:1), Никитин 66' (0:2), Багринцев 83' (1:2)
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