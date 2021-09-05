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Четвёртое поражение подряд: Сборная Белоруссии по футболу проиграла в Казани Уэльсу в матче квалификации ЧМ-2022

Ворота белорусского голкипера Сергея Черника трижды поразил валлийский капитан Гарет Бэйл.

5 сентября, 15:22
<p>Фото © Белорусская федерация футбола</p>

Фото © Белорусская федерация футбола

Сборная Белоруссии по футболу проиграла Уэльсу в отборочном матче чемпионата мира 2022 года со счётом 2:3. Из-за запрета белорусской команде проводить домашние матчи под эгидой УЕФА на своей территории встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

В составе валлийцев хет-трик оформил капитан сборной Гарет Бэйл, дважды реализовавший пенальти. У белорусов гол и результативная передача на счету Виталия Лисаковича, выступающего в чемпионате России за московский "Локомотив".

Для сборной Белоруссии поражение стало четвёртым подряд. Ранее команда Георгия Кондратьева уступила Бельгии (0:8), Азербайджану (1:2) и Чехии (0:1).

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После четырёх матчей в отборочной группе E у белорусов три очка и четвёртое место. Валлийцы идут третьими с шестью баллами после трёх игр. Возглавляет таблицу Бельгия (десять баллов), вторая — Чехия (семь очков).

Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу

Белоруссия — Уэльс — 2:3

Голы: Бэйл, с пенальти 5' (0:1), Лисакович, с пенальти 29' (1:1), Седько 30' (2:1), Бэйл, с пенальти 69' (2:2), Бэйл 90+3' (2:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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