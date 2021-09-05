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"Салават Юлаев" на выезде победил "Автомобилист" в КХЛ

Для уфимского клуба победа стала второй на старте сезона.

5 сентября, 15:45
<p>Фото © ХК "Салават Юлаев"</p>

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил екатеринбургский "Автомобилист" со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе "Уралец".

В составе гостей по шайбе забросили Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Сакари Маннинен и Джефф Плэтт. У "Автомобилиста" по разу отличились Алексей Макеев и Стефан Да Коста.

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"Салават Юлаев" выиграл второй матч на старте сезона. В стартовом матче уфимцы на выезде одолели казахстанский "Барыс" (5:1). Екатеринбургский клуб потерпел второе поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Автомобилист" — "Салават Юлаев" — 2:4

Шайбы: Хартикайнен 1' (0:1), Кадейкин 7' (0:2), Макеев 27' (1:2), Маннинен 28' (1:3), Плэтт 29' (1:4), Да Коста 34' (2:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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