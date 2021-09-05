"Мы нужны им, и они нужны нам": В Афганистане заявили о желании талибов наладить отношения с Россией
Говоря о дальнейших отношениях со Штатами, экс полевой командир "Талибана" отметил, что радикалы не будут против появления Посольства США в стране. Однако на сегодняшний день Вашингтон этого боится.
Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi
Представители радикальной группировки "Талибан"* готовы наладить отношения с Россией, Ираном, а также Пакистаном. Об этом сообщил глава Высшего совета спасения Афганистана, экс полевой командир талибов Мохаммад Акбар Ага.
"Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов. Иран и Пакистан — также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам", — передаёт ТАСС его слова.
Говоря о дальнейших отношениях с США экс полевой командир "Талибана" отметил, что радикалы не будут против появления американского посольства в Афганистане. Однако на сегодняшний день, как указал Акбар Ага, Вашингтон боится этого, поэтому в ближайшее время диппредставительства Штатов на территории страны, вероятно, не будет.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз провести переговоры с "Талибаном". Однако уровень диалога будет напрямую зависеть от способности боевиков идти навстречу выдвигаемым условиям действий Европейского союза в Афганистане.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В конце августа стало известно, что талибы сформировали новое правительство, которое возглавил лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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