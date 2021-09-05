"Мы нужны им, и они нужны нам": В Афганистане заявили о желании талибов наладить отношения с Россией

Говоря о дальнейших отношениях со Штатами, экс полевой командир "Талибана" отметил, что радикалы не будут против появления Посольства США в стране. Однако на сегодняшний день Вашингтон этого боится.