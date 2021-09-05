В Крыму задержали пятерых подозреваемых в повреждении газопровода

В Крыму правоохранители задержали пятерых местных жителей по подозрению в повреждении газопровода на территории полуострова в конце августа. Об этом сообщил адвокат предполагаемых злоумышленников Эмиль Курбединов.



"Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа", — цитирует ТАСС юриста.

По данным РИА "Новости", задержанные являются сторонниками запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. В числе подозреваемых — замглавы движения Нариман Джелялов.

О повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск.

А ранее в Крыму назвали имя ответственного за водную блокаду полуострова. По версии властей региона, именно он заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.