Трихолог предупредила о вероятности облысения из-за дредов

Людям с тонкими волосами противопоказаны дреды, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор медицинских наук, дерматолог-трихолог Юлия Галлямова.

Специалист подчеркнула, что со времён африканских дредов возникло понятие тракционной алопеции. Этот термин означает медленное вытягивание волоса из волосяного фолликула.

"Настолько сложный механизм создан природой, чтобы растущий волос не выдернули, он рассчитан на то, чтобы сохранить именно ростковую часть, проще говоря, сосочек фолликула, потому что это сердце, откуда растёт сам волос. И вот из-за повреждения волосяного сосочка волосы перестают расти. А в данном случае мы сами механическим путём рискуем разрушить его", — уточнила трихолог.

Основная опасность заключается в том, что от дредов человек легко может облысеть. В зависимости от силы и длительности воздействия потеря волос может быть временной, очаговой или же стойкой, когда полностью разрушается волосяной сосочек и фолликул замещается соединительной тканью. В последнем случае волосы больше не растут.

По уточнению эксперта, ещё одно коварство дредов заключается в том, что вред от них становится заметен не сразу после снятия. Увидеть последствия можно через два–три месяца.

"Дреды — это зло. Если только временно, не сильно утягивая, можно разрешить. Надеемся, что это безопасный путь. Посадить дреды на тонкие, нежные волосы может губительно воздействовать. Если вам подруга говорит, что она носит дреды несколько месяцев и у неё всё замечательно, это ни о чём не говорит. Как бы хорошо я ни относилась к дредам, потому что мне тоже они эстетически нравятся, многим они идут, но, как трихолог, я против", — добавила специалист.

Также обладатели модной причёски часто сталкиваются с трудностями мытья головы, отметила Галлямова. Соответственно, кожа волосистой части черепа становится жирной.