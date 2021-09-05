Учёные научились предсказывать болезнь Альцгеймера с точностью 99,9%

Литовские учёные из Каунасского технологического университета разработали метод, позволяющий спрогнозировать развитие болезни Альцгеймера по показаниям МРТ головного мозга. Об этом говорится в их статье, опубликованной в журнале Medical Xpress. Как уверяют специалисты, точность новой методики составляет 99,9%.

Так, одним из верных признаков болезни Альцгеймера является незначительное когнитивное расстройство, которое представляет собой стадию между ожидаемым когнитивным снижением при нормальном старении и деменцией. По словам научного сотрудника Каунасского технологического университета Ритиса Маскелиунаса, предсказать возникновение недуга возможно при помощи МРТ, в частности и при ранних стадиях болезни. При этом, как указал специалист, ручной анализ снимков отнимает много времени, тогда как искусственный интеллект значительно ускорит весь процесс.

"После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнаёт диагноз и получает лечение гораздо быстрее", — отметил Маскелиунас.

В ближайшем будущем учёные намерены использовать свои наработки для профилактики болезни Альцгеймера у лиц из группы риска, к которой относятся пожилые люди, имеющие в анамнезе травму головы и гипертонию.