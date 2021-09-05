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"Есть очень много нюансов": Эксперты оценили выводы учёных об эффективности змеиного яда против ковида

Вирусолог Александр Чепурнов убеждён, что универсального лекарства от инфекции не существует, а все препараты должны применяться в комплексе.

5 сентября, 15:37
<p>Фото © Pixels</p>

Фото © Pixels

Пока ещё рано говорить об эффективности яда бразильской гадюки в лечении людей от коронавирусной инфекции, несмотря на обнадёживающие результаты тестов, проведённых на обезьянах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

"Физиология приматов и людей близка, но есть очень много нюансов. Обезьяны в принципе болеют иначе. Например, СПИД, который косит людей, обезьяны переносят нормально", — пояснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

В РАН оценили вывод зарубежных учёных, что ковид не респираторное заболевание

В РАН оценили вывод зарубежных учёных, что ковид не респираторное заболевание

С ней согласился вирусолог Александр Чепурнов. Специалист считает, что универсального лекарства от коронавируса не существует, а все препараты должны применяться в комплексе. По его мнению, сам яд бразильской гадюки работать точно не будет.

То, что яд бразильской гадюки может быть эффективен против коронавируса, показало исследование учёных бразильского Университета Сан-Паулу. Как передаёт Reuters, из яда змеи жараракусу специалистам удалось выделить вещество, которое в лабораторных условиях снизило способность SARS-CoV-2 к размножению на 75%.

Иммунолог рассказал о малоизвестном симптоме ковида

Иммунолог рассказал о малоизвестном симптоме ковида

А ранее учёные назвали главную причину смерти пациентов с тяжёлой формой ковида. Согласно выводам американских экспертов, в тканях органов дыхания умерших находилось в десять раз больше частиц инфекции, чем в лёгких выживших пациентов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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