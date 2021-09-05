Пока ещё рано говорить об эффективности яда бразильской гадюки в лечении людей от коронавирусной инфекции, несмотря на обнадёживающие результаты тестов, проведённых на обезьянах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

"Физиология приматов и людей близка, но есть очень много нюансов. Обезьяны в принципе болеют иначе. Например, СПИД, который косит людей, обезьяны переносят нормально", — пояснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

С ней согласился вирусолог Александр Чепурнов. Специалист считает, что универсального лекарства от коронавируса не существует, а все препараты должны применяться в комплексе. По его мнению, сам яд бразильской гадюки работать точно не будет.

То, что яд бразильской гадюки может быть эффективен против коронавируса, показало исследование учёных бразильского Университета Сан-Паулу. Как передаёт Reuters, из яда змеи жараракусу специалистам удалось выделить вещество, которое в лабораторных условиях снизило способность SARS-CoV-2 к размножению на 75%.