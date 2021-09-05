Пьяный житель Норильска устроил гонки с полицией во дворе, но всё равно попался
В результате действий лихача никто не пострадал, кроме сотрудника, в которого он попал, отмахиваясь при задержании.
Пьяный норильчанин устроил гонки с полицией по двору дома, но всё равно попался. Видео © LIFE
Житель Норильска устроил гонки с полицией в одном из дворов, удирая от правоохранителей с открытым капотом. Однако далеко уехать ему не удалось, нарушителя догнали и задержали. Об этом Лайфу сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.
Как видно на кадрах, лихача не остановили даже находящиеся во дворе дети. Сначала он пытался уехать от полицейских на машине, однако в какой-то момент остановился и стал убегать. Тогда-то его и догнали под радостные крики толпы. При этом от медосвидетельствования 24-летний Виталий Б. отказываться не стал, оно-то и показало наличие в крови алкоголя. Из местных жителей никто не пострадал, повреждения получил лишь сотрудник, которого задел отмахивающийся при задержании мужчина. А вот на вопрос, почему так поступил, водитель ответил: "Так произошло".
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А ранее Лайф рассказывал, как в Кирове сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем, который вёз собаку купаться на пруд. В момент погрузки автомобиля на эвакуатор водитель забыл четвероногого друга в закрытой машине, и мопс едва не уехал на штрафстоянку.
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