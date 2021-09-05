Пьяный житель Норильска устроил гонки с полицией во дворе, но всё равно попался

Житель Норильска устроил гонки с полицией в одном из дворов, удирая от правоохранителей с открытым капотом. Однако далеко уехать ему не удалось, нарушителя догнали и задержали. Об этом Лайфу сообщили в главке МВД по Красноярскому краю.

Как видно на кадрах, лихача не остановили даже находящиеся во дворе дети. Сначала он пытался уехать от полицейских на машине, однако в какой-то момент остановился и стал убегать. Тогда-то его и догнали под радостные крики толпы. При этом от медосвидетельствования 24-летний Виталий Б. отказываться не стал, оно-то и показало наличие в крови алкоголя. Из местных жителей никто не пострадал, повреждения получил лишь сотрудник, которого задел отмахивающийся при задержании мужчина. А вот на вопрос, почему так поступил, водитель ответил: "Так произошло".