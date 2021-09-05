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Три человека погибли в страшном ДТП с иномарками под Кировом

Четверо получили травмы. Судя по кадрам с места происшествия, от автомобилей в результате столкновения осталась лишь груда металла. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

5 сентября, 15:09

Фото © VK / "ГИБДД Кировской области"

Три человека погибли и четыре пострадали в страшном ДТП под Кировом. Видео © VK / "Kirov News Новости Кирова"

Страшная авария произошла сегодня на трассе в Кировской области. В результате столкновения двух иномарок три человека погибли, ещё четверо пострадали.

"Около 15:30 на девятом километре федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе произошло столкновение автомобилей "Субару-Легаси" и "Фольксваген-Транспортер". В результате происшествия три человека погибли, оба водителя и пассажир автомобиля "Субару", ещё четыре пассажира этого автомобиля были травмированы", — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто

Под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто

Судя по кадрам с места происшествия, от автомобилей в результате столкновения осталась лишь груда металла. Официальной информации о причинах и виновнике происшествия пока нет. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

А ранее Лайф рассказывал, как в Крыму "девятка" сбила девушек на дороге и врезалась в торговый павильон. К счастью, обошлось без жертв. Одна из пострадавших с травмой голени была доставлена в больницу. По словам очевидцев, водитель, совершивший наезд, был пьян.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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