НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умерла 39-летняя экс-солистка Girls Aloud Сара Хардинг

Девушка боролась с раком груди. Мать артистки поблагодарила её поклонников, которые поддерживали певицу в течение года.

5 сентября, 14:56
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла на 40-м году жизни. Об этом сообщила мать певицы в "Инстаграме".

"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. <...> Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно так её можно запомнить", — написала в посте мать артистки.

Женщина отметила, что причиной смерти дочери стал рак груди. Она поблагодарила за поддержку, которую оказывали поклонники Хардинг в течение последнего года — "для Сары это значило очень много, и знание того, что её любят, придавало ей силы и утешало".

Ранее стало известно, что молодого актёра нашли мёртвым в Кемерове. Известно, что Максим Герцев выехал на машине Nissan AD тёмно-зелёного цвета, больше его не видели.

Директор кемеровского театра рассказал о загадочно умершем молодом актёре

Директор кемеровского театра рассказал о загадочно умершем молодом актёре

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

3 сентября, 10:55

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекомпенсацией за покупку БАДов

сегодня в 13:11

Афганское сопротивление готово к переговорам, если талибы выведут войска из Панджшера

сегодня в 16:27

Передача голландского новичка Керка помогла "Локомотиву" победить ЦСКА

сегодня в 16:25

"Мы нужны им, и они нужны нам": В Афганистане заявили о желании талибов наладить отношения с Россией

сегодня в 16:23

Новости партнеров

Layer 1