Умерла 39-летняя экс-солистка Girls Aloud Сара Хардинг

Бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла на 40-м году жизни. Об этом сообщила мать певицы в "Инстаграме".

"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. <...> Она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что именно так её можно запомнить", — написала в посте мать артистки.

Женщина отметила, что причиной смерти дочери стал рак груди. Она поблагодарила за поддержку, которую оказывали поклонники Хардинг в течение последнего года — "для Сары это значило очень много, и знание того, что её любят, придавало ей силы и утешало".