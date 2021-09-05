Итальянец украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро

В Италии полицейские задержали владельца неаполитанской табачной лавки, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро. Об этом сообщает газета il Messaggero.

Отмечается, что мужчина передал купон в банк и начал процедуру открытия онлайн-счёта. Уехав в город Латина, он купил билет на Канарские острова, а перед посадкой на самолёт подал жалобу на пожилую женщину за клевету. Правоохранителям удалось задержать 57-летнего мужчину, при этом ограничительные меры в его отношении приняты не были, так как побег провалился.

Резонансная история произошла в Неаполе 2 сентября. Пенсионерка отправилась в табачную лавку, также занимающуюся продажей лотерейных билетов. Сотрудник подозвал к стойке своего руководителя, а тот взял билет, заявил, что хотел бы проверить его лично, вышел из лавки, надел шлем и скрылся на скутере.