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Итальянец украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро

Он успел открыть онлайн-счёт в банке и попытался улететь на Канарские острова, перед этим подав жалобу за клевету на старушку. Однако побег не удался.

5 сентября, 14:48
<p>Фото © <a href="https://www.ilmessaggero.it/italia/tabaccaio_napoli_gratta_e_vinci_anziana_fiumicino_ultime_notizie-6177274.html#&gid=6175684&pid=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">il Messaggero</a></p>

Фото © il Messaggero

В Италии полицейские задержали владельца неаполитанской табачной лавки, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро. Об этом сообщает газета il Messaggero.

Отмечается, что мужчина передал купон в банк и начал процедуру открытия онлайн-счёта. Уехав в город Латина, он купил билет на Канарские острова, а перед посадкой на самолёт подал жалобу на пожилую женщину за клевету. Правоохранителям удалось задержать 57-летнего мужчину, при этом ограничительные меры в его отношении приняты не были, так как побег провалился.

Резонансная история произошла в Неаполе 2 сентября. Пенсионерка отправилась в табачную лавку, также занимающуюся продажей лотерейных билетов. Сотрудник подозвал к стойке своего руководителя, а тот взял билет, заявил, что хотел бы проверить его лично, вышел из лавки, надел шлем и скрылся на скутере.

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А ранее победитель лотереи в 25 млн покончил с собой, так и не сумев побороть игровую зависимость. Всего четыре года назад британец Эндрю Дэвид Набб стал победителем розыгрыша, однако его история — лишь очередное доказательство того, что счастье за деньги не купишь.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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