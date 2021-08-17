Победитель лотереи в 25 млн покончил с собой, так и не сумев побороть игровую зависимость
Всего 4 года назад британец Эндрю Дэвид Набб выиграл в лотерее 250 тысяч фунтов (порядка 25 млн рублей). Однако его история — лишь очередное доказательство того, что счастье за деньги не купишь.
В начале этого года коллеги 37-летнего Эндрю стали свидетелями нервного срыва мужчины. Весь в слезах, мужчина убежал с работы, сел в машину и уехал. Чуть позже брат британца получил сообщение: "Ушёл в горы. Я тебя больше не увижу". Собрав семейный подряд, брат с помощниками кинулись на поиски Эндрю. Только спустя несколько дней его труп нашли в машине на парковке неподалёку от города. Он свёл счёты с жизнью.
Фото © Twitter / TheSun
Такое развитие событий шокировало всё окружение мужчины. Всего четыре года назад он был на седьмом небе, выиграв кругленькую сумму в лотерее EuroMillions. Правда, счастье Эндрю длилось недолго. Если поначалу он хвастался и говорил о том, что скоро купит новую машину, дом и слетает с детьми на Тенерифе, уже скоро от денег не осталось и следа. Он просто всё проиграл. Мало того, Эндрю даже умудрился задолжать огромные суммы.
Многолетний диабет, игровая зависимость, долги — уже неплохой набор. Но на этом проблемы не закончились. Депрессия не заставила себя ждать, а в ноябре прошлого года Эндрю так неудачно упал, что это вызвало когнитивные трудности. Начались провалы в памяти, а каждое слово стало даваться с трудом.
В конце 2020-го Эндрю приехал к маме, только что переболевшей коронавирусной инфекцией. Он держался на расстоянии от неё, но женщина даже так почувствовала — что-то не так. Она поинтересовалась у сына, всё ли у него хорошо. Он соврал. В середине января снова приходил к матери с просьбой занять денег. Он задолжал крупную сумму на играх. Уже через несколько дней его труп нашли в уединённом месте на парковке.
Мои сыновья были потрясены, ведь это была единственная дорога, которую они не проверили. Они проезжали мимо пару раз, но так и не заметили машину. Тогда был довольно сильный снегопад. Мы смогли его найти, только когда ливень смыл снег с машины
Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала факт смерти на месте, пишет Mirror.
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