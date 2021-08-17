Победитель лотереи в 25 млн покончил с собой, так и не сумев побороть игровую зависимость

Всего 4 года назад британец Эндрю Дэвид Набб выиграл в лотерее 250 тысяч фунтов (порядка 25 млн рублей). Однако его история — лишь очередное доказательство того, что счастье за деньги не купишь.