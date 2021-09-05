В Москве скрытые патрули за два месяца выявили более 120 пьяных водителей

Более четырёх тысяч административных правонарушений на московских дорогах выявили скрытые патрули за два месяца работы. Об этом в эфире "Авторадио" сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

"Из них более 120 — факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев — движение по встречной полосе, более 1500 нарушений уровня светопропускающей способности (тонировка. — Прим. Лайфа), 620 — управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований", — сказал он.

По словам Быкова, благодаря практике внедрения скрытых патрулей водители понимают, что находятся под постоянным контролем и правила соблюдать следует, в том числе во избежание административной ответственности.