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В Москве скрытые патрули за два месяца выявили более 120 пьяных водителей

С помощью тайного контроля удалось установить свыше четырёх тысяч административных правонарушений, в том числе 77 случаев езды по встречке.

5 сентября, 15:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Более четырёх тысяч административных правонарушений на московских дорогах выявили скрытые патрули за два месяца работы. Об этом в эфире "Авторадио" сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

"Из них более 120 — факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев — движение по встречной полосе, более 1500 нарушений уровня светопропускающей способности (тонировка. — Прим. Лайфа), 620 — управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований", — сказал он.

По словам Быкова, благодаря практике внедрения скрытых патрулей водители понимают, что находятся под постоянным контролем и правила соблюдать следует, в том числе во избежание административной ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве скрытые патрули устроят охоту за нарушителями ПДД. В Госавтоинспекции подчеркнули, что таким образом движение на дорогах будет всегда под контролем, даже если рядом нет камер или сотрудников в форме.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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