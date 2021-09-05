Политолог спрогнозировала развитие событий в Гвинее после госпереворота

Как отметила доцент МГУ, правительство президента Конде продержалось у власти относительно долго.

Типичным сценарием развития политического процесса в странах Западной Африки назвала государственный переворот в Гвинее доцент МГУ политолог-африканист Наталия Пискунова в беседе с телеканалом "360".

"Для Гвинеи и для всего региона Западной Африки такие ситуации, к сожалению, являются типичными. Это такой типичный сценарий развития политического процесса в Западной Африке и во многих странах Тропической Африки в целом", — сказала эксперт.

Пискунова добавила, что в самой Гвинее не раз были государственные перевороты. По её мнению, правительство лидера республики Альфы Конде довольно долго продержалось у власти.

По прогнозу Пискуновой, теперь Гвинея столкнётся с экономическими и внешнеполитическими опасностями. В случае перехода власти нестабильным структурам может быть дан сигнал террористическим организациям, которые очень активно действуют в этом регионе Африки.

"Достаточно сложная экономическая ситуация может отпугнуть и внешних инвесторов, которые занимаются инвестированием в нефтяную промышленность, а также в промышленность по добыче бокситов в Гвинее", — добавила политолог.

Специалист пояснила, что и у России есть интерес к добыче бокситов в этом регионе. Поэтому в случае перехода власти к нестабильному руководству договорённости с предыдущим кабмином могут пошатнуться.