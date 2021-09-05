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Осуждённый за неуважение к суду экс-президент ЮАР вышел из тюрьмы по УДО

В августе 79-летний политик перенёс хирургическую операцию, подробности вмешательства не разглашались.

5 сентября, 16:08
<p>Джейкоб Зума. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PresJGZuma/status/1116792474301636609/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jacob G Zuma</a></p>

Джейкоб Зума. Фото © Twitter / Jacob G Zuma

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осуждённый в июне на 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду, из-за состояния здоровья вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает департамент исправительных учреждений страны, передаёт телеканал eNCA.

Отмечается, что 6 августа 79-летний политик был переведён в военный госпиталь, где через неделю ему сделали операцию, подробности которой не разглашались. Одновременно с этим его адвокаты подали прошение об УДО по медицинским показаниям, что разрешают законы государства.

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В июне Конституционный суд ЮАР признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам тюрьмы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи Раймонда Зондо, который обвинил экс-главу государства в отказе предстать перед комиссией и дать показания по делу о коррупции властей во время президентства Зумы в 2009–2018 годах. Кроме того, бывший лидер вместе с французской военно-промышленной группой Thales проходит обвиняемым в коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно приобретённых средств при заключении в 90-х годах оборонного контракта. Ближайшие слушания по этому делу пройдут 9 сентября.

А ранее Лайф рассказывал, как невиновный сидел в камере смертников 20 лет, а власти оценили его потерянную жизнь в 73 млн. Никаких улик, что подозреваемый был на месте преступления, у прокуратуры не было. Единственное, на чём строилась линия обвинения, — показания другого подозреваемого, который пошёл на сделку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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