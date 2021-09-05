Осуждённый за неуважение к суду экс-президент ЮАР вышел из тюрьмы по УДО

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, осуждённый в июне на 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду, из-за состояния здоровья вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает департамент исправительных учреждений страны, передаёт телеканал eNCA.

Отмечается, что 6 августа 79-летний политик был переведён в военный госпиталь, где через неделю ему сделали операцию, подробности которой не разглашались. Одновременно с этим его адвокаты подали прошение об УДО по медицинским показаниям, что разрешают законы государства.

В июне Конституционный суд ЮАР признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам тюрьмы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи Раймонда Зондо, который обвинил экс-главу государства в отказе предстать перед комиссией и дать показания по делу о коррупции властей во время президентства Зумы в 2009–2018 годах. Кроме того, бывший лидер вместе с французской военно-промышленной группой Thales проходит обвиняемым в коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно приобретённых средств при заключении в 90-х годах оборонного контракта. Ближайшие слушания по этому делу пройдут 9 сентября.