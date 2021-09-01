Невиновный сидел в камере смертников 20 лет, и власти оценили его потерянную жизнь в 73 млн

Никаких улик, что подозреваемый был на месте преступления, у прокуратуры не было. Единственное, на чём строилась линия обвинения, — показания другого подозреваемого, который пошёл на сделку.