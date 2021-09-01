Невиновный сидел в камере смертников 20 лет, и власти оценили его потерянную жизнь в 73 млн
Никаких улик, что подозреваемый был на месте преступления, у прокуратуры не было. Единственное, на чём строилась линия обвинения, — показания другого подозреваемого, который пошёл на сделку.
Кадры из видео © YouTube / TG2000
1988 году в штате Огайо произошло громкое убийство. Всего было трое подозреваемых, среди которых оказался и Джо Д'Амброзио. Один из них в обмен на относительно короткий, 12-летний срок дал обвинительные показания против Д'Амброзио, которого в итоге слушаний приговорили к смертной казни. Джо перевели в камеру смертников, в которой он ждал исполнения приговора 20 лет, но... так и не дождался.
Кадры из видео © YouTube / TG2000
В 2006 году начался пересмотр дела Д'Амброзио. В ходе проверки было выявлено множество нарушений. Только к 2011 году с Джо сняли все обвинения, а выпустили на свободу лишь в 2013-м. Тем не менее власти штата в лице прокурора округа Кайахога Майкла О'Мэлли вплоть до 2021 года настаивали, что мужчину приговорили к казни на законных основаниях, пишет WJW. Но у истории был счастливый финал.
В понедельник, 30 августа, Контрольный совет штата Огайо отклонил все возражения и проголосовал за выплату компенсации Д'Амброзио в размере миллиона долларов (763 млн рублей)
Кадры из видео © YouTube / Daily Blast LIVE
К сожалению, это уже далеко не первый раз, когда суды в Штатах приговаривают невиновных людей к десятилетиям в тюрьме. В конце весны этого года два брата вышли на свободу спустя 30 лет заключения по ложному обвинению. Государство выплатило им больше 75 миллионов долларов (5,5 млрд рублей) компенсации, но это всё равно не вернёт им лучшие годы жизни.
WOW-news
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