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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 01:57

Мятежники в Гвинее объявили комендантский час

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © ТАСС / Zuma

Повстанцы также сообщили, что заменяют всех губернаторов и префектов военными, а министров и руководителей учреждений пригласили на встречу.

В Гвинейской Республике мятежники, совершившие попытку госпереворота, ввели комендантский час на всей территории страны, сообщает агентство France Presse. Они сообщили, что мера действительна "до дальнейшего уведомления", а также заменяют военными губернаторов и префектов регионов.

По национальному телевидению сообщили, что мятежники призвали министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 мск) в столицу страны — Конакри.

В Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства
В Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства

Ранее Лайф писал, что от граждан РФ в Гвинее не поступало тревожных сообщений. Россиян, проживающих в этой африканской стране, призвали оставаться дома в связи с вооружённым мятежом.

Прежде в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны — Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.

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Арина Родионова
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