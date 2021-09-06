Мятежники в Гвинее объявили комендантский час

В Гвинейской Республике мятежники, совершившие попытку госпереворота, ввели комендантский час на всей территории страны, сообщает агентство France Presse. Они сообщили, что мера действительна "до дальнейшего уведомления", а также заменяют военными губернаторов и префектов регионов.

По национальному телевидению сообщили, что мятежники призвали министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 мск) в столицу страны — Конакри.

Ранее Лайф писал, что от граждан РФ в Гвинее не поступало тревожных сообщений. Россиян, проживающих в этой африканской стране, призвали оставаться дома в связи с вооружённым мятежом.