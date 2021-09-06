Мятежники в Гвинее объявили комендантский час
Фото © ТАСС / Zuma
Повстанцы также сообщили, что заменяют всех губернаторов и префектов военными, а министров и руководителей учреждений пригласили на встречу.
#BREAKING Rebels in #Guinea army take power, suspend the constitution pic.twitter.com/NaMKb8bjvX— Guy Elster (@guyelster) September 5, 2021
В Гвинейской Республике мятежники, совершившие попытку госпереворота, ввели комендантский час на всей территории страны, сообщает агентство France Presse. Они сообщили, что мера действительна "до дальнейшего уведомления", а также заменяют военными губернаторов и префектов регионов.
По национальному телевидению сообщили, что мятежники призвали министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 мск) в столицу страны — Конакри.
Ранее Лайф писал, что от граждан РФ в Гвинее не поступало тревожных сообщений. Россиян, проживающих в этой африканской стране, призвали оставаться дома в связи с вооружённым мятежом.
Прежде в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны — Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.