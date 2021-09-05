От граждан РФ в Гвинее не поступало тревожных сообщений, заявили в посольстве

Ранее россиян, проживающих в этой африканской стране, призвали оставаться дома в связи с вооружённым мятежом. Его устроили бойцы спецназа, а возглавил полковник Мамади Думбуя.