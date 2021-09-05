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Регион
Опубликовано 5 сентября 2021, 22:05

От граждан РФ в Гвинее не поступало тревожных сообщений, заявили в посольстве

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее россиян, проживающих в этой африканской стране, призвали оставаться дома в связи с вооружённым мятежом. Его устроили бойцы спецназа, а возглавил полковник Мамади Думбуя.

От россиян, проживающих на территории Гвинейской Республики, не поступало тревожной информации. Об этом сообщил представитель Посольства России в Конакри в беседе с ТАСС.

"От российских граждан тревожных сообщений не поступало <...> В районе Посольства РФ наблюдается спокойная обстановка", — рассказал собеседник агентства.

Также уточняется, что дипмиссия расположена примерно в десяти километрах от центра столицы Гвинеи, в квартале Матам. А на территории республики в настоящий момент находится около 500 наших соотечественников.

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Ранее в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.

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Евгения Колесникова
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