От граждан РФ в Гвинее не поступало тревожных сообщений, заявили в посольстве

Ранее россиян, проживающих в этой африканской стране, призвали оставаться дома в связи с вооружённым мятежом. Его устроили бойцы спецназа, а возглавил полковник Мамади Думбуя.

От россиян, проживающих на территории Гвинейской Республики, не поступало тревожной информации. Об этом сообщил представитель Посольства России в Конакри в беседе с ТАСС.

"От российских граждан тревожных сообщений не поступало <...> В районе Посольства РФ наблюдается спокойная обстановка", — рассказал собеседник агентства.