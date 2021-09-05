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Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает любой захват власти силой оружия. Он также отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в африканской стране.

5 сентября, 16:40
<p>Антониу Гутерриш. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Guterres" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Антониу Гутерриш. Фото © Wikipedia

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне резкого обострения внутриполитической ситуации в Гвинее. Он призвал военных мятежников как можно быстрее освободить президента страны Альфу Конде.

"Я лично очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".

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Ранее сообщалось, что в Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства. Спецназ, который арестовал Конде, возглавляют полковник Мамади Думбуя и другие высокопоставленные лица. В связи с этими событиями российское посольство в африканской стране призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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