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Регион
Опубликовано 5 сентября 2021, 19:40

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Антониу Гутерриш. Фото © Wikipedia

Антониу Гутерриш. Фото © Wikipedia

Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает любой захват власти силой оружия. Он также отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в африканской стране.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне резкого обострения внутриполитической ситуации в Гвинее. Он призвал военных мятежников как можно быстрее освободить президента страны Альфу Конде.

"Я лично очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".

Политолог спрогнозировала развитие событий в Гвинее после госпереворота
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Ранее сообщалось, что в Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства. Спецназ, который арестовал Конде, возглавляют полковник Мамади Думбуя и другие высокопоставленные лица. В связи с этими событиями российское посольство в африканской стране призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.


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Наталья Исакова
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