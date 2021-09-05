Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи
Антониу Гутерриш. Фото © Wikipedia
Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает любой захват власти силой оружия. Он также отметил, что внимательно следит за развитием ситуации в африканской стране.
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне резкого обострения внутриполитической ситуации в Гвинее. Он призвал военных мятежников как можно быстрее освободить президента страны Альфу Конде.
"Я лично очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что в Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства. Спецназ, который арестовал Конде, возглавляют полковник Мамади Думбуя и другие высокопоставленные лица. В связи с этими событиями российское посольство в африканской стране призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.