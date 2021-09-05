Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне резкого обострения внутриполитической ситуации в Гвинее. Он призвал военных мятежников как можно быстрее освободить президента страны Альфу Конде.

"Я лично очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", — написал Гутерриш на своей странице в "Твиттере".