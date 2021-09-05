На пляже под Севастополем два человека пострадали при обвале грунта
Двое отдыхающих в тяжёлом состоянии госпитализированы. В спасательной операции участвовало 30 человек.
Фото © ГУ МЧС России по городу Севастополю
Под Севастополем при сходе грунта пострадали женщина и мужчина, инцидент произошёл на пляже в районе посёлка Любимовка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
"Пострадали двое отдыхающих — мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете", — говорится в релизе.
Как уточняется, с момента поступления информации об обвале до окончания спасательной операции, в которой участвовало 30 человек, прошло менее двух часов.
Ранее под Липецком четыре человека погибли при столкновении легковушек. Удар был такой силы, что оба автомобиля выбросило с проезжей части, а один вообще улетел в кювет — от машин осталась только груда металла.
Комментариев: 0