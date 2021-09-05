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На пляже под Севастополем два человека пострадали при обвале грунта

Двое отдыхающих в тяжёлом состоянии госпитализированы. В спасательной операции участвовало 30 человек.

5 сентября, 18:32
<p>Фото © ГУ МЧС России по городу Севастополю</p>

Фото © ГУ МЧС России по городу Севастополю

Под Севастополем при сходе грунта пострадали женщина и мужчина, инцидент произошёл на пляже в районе посёлка Любимовка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

"Пострадали двое отдыхающих — мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете", — говорится в релизе.

Как уточняется, с момента поступления информации об обвале до окончания спасательной операции, в которой участвовало 30 человек, прошло менее двух часов.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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