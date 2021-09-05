Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Липецком

Четыре человека погибли в результате столкновения иномарок "Киа" и "Мерседес" в Лебедянском районе Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Трагедия произошла около шести часов вечера в районе 51-го километра на трассе Липецк — Данков. По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Судя по кадрам с места происшествия, удар был сильный — оба автомобиля выбросило с проезжей части, а "Киа" вообще улетел в кювет — от машин осталась только груда металла.







"В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" 1993 года рождения, а также водитель автомобиля "Киа" 1989 года рождения и две его пассажирки, 2000 и 1976 года рождения, погибли на месте", — отметили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.