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В томском кафе реаниматолог спас подавившегося посетителя, применив приём Геймлиха

Врач по чистой случайности оказался рядом в нужный момент. Чудесное спасение молодого человека попало на видео, которое уже разлетелось по Сети.

5 сентября, 17:31

Фото © Соцсети

Медик спас поперхнувшегося посетителя в томском кафе. Видео © Соцсети

В Томске в городском кафе "На Курилах" 5 сентября едва не случилась трагедия. Один из клиентов заведения подавился обедом и стал задыхаться. Мужчину от неминуемой смерти спас оказавшийся рядом врач-анестезиолог, заглянувший перекусить, сообщает kp.ru.

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На снятых камерой наблюдения кадрах видно, что молодой мужчина после очередной ложки внезапно закашлял, подавившись едой. Он резко поднялся на ноги, задыхаясь. На помощь пришёл врач реаниматолог-анестезиолог Андрей Ивлев. Он единственный в зале моментально оценил ситуацию и принял верное решение. Мужчина подбежал к пострадавшему и предпринял необходимые действия.

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Медик использовал приём Геймлиха, который в подобных случаях демонстрируется в кино. Врач несколько раз ударил посетителя по спине, после встал сзади и обхватил его за живот. Затем по методике Ивлев приподнял человека, одновременно сдавливая руками. Благодаря таким действиям произошло сокращение диафрагмы, кусок еды выскочил и всё закончилось хорошо.

Человек пришёл в себя, поблагодарил за спасение и вернулся к своему столику.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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