В томском кафе реаниматолог спас подавившегося посетителя, применив приём Геймлиха

Медик спас поперхнувшегося посетителя в томском кафе. Видео © Соцсети

В Томске в городском кафе "На Курилах" 5 сентября едва не случилась трагедия. Один из клиентов заведения подавился обедом и стал задыхаться. Мужчину от неминуемой смерти спас оказавшийся рядом врач-анестезиолог, заглянувший перекусить, сообщает kp.ru.

На снятых камерой наблюдения кадрах видно, что молодой мужчина после очередной ложки внезапно закашлял, подавившись едой. Он резко поднялся на ноги, задыхаясь. На помощь пришёл врач реаниматолог-анестезиолог Андрей Ивлев. Он единственный в зале моментально оценил ситуацию и принял верное решение. Мужчина подбежал к пострадавшему и предпринял необходимые действия.

Медик использовал приём Геймлиха, который в подобных случаях демонстрируется в кино. Врач несколько раз ударил посетителя по спине, после встал сзади и обхватил его за живот. Затем по методике Ивлев приподнял человека, одновременно сдавливая руками. Благодаря таким действиям произошло сокращение диафрагмы, кусок еды выскочил и всё закончилось хорошо.

Человек пришёл в себя, поблагодарил за спасение и вернулся к своему столику.