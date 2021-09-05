Израиль с 19 сентября разрешит въезд некоторым туристам

Организованные группы иностранных туристов с 19 сентября снова смогут посещать Израиль в рамках специальной пилотной программы. Как сообщили в Министерстве туризма страны, въезд будет открыт для путешественников, прибывающих из государств, классифицированных как "жёлтые" или "оранжевые".

"В настоящее время к ним относятся все страны мира, за исключением Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции, которые классифицируются как "красные", — цитирует The Jerusalem Post сообщение ведомства.

Впускать на территорию Израиля будут только привитых от коронавирусной инфекции двумя или тремя дозами вакцин, признанных Минздравом страны. Если турист прошёл вакцинацию двумя дозами, то с момента последней прививки должно пройти не более полугода. При этом по прилёте иностранцев не станут сажать на карантин — вместо этого они должны будут сделать серологический тест, чтобы доказать наличие антител в крови.