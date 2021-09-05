В Госдуме предложили втрое увеличить размер маткапитала за второго ребёнка

Госпрограмма финансовой поддержки семей выполняет свою миссию по стимулированию рождаемости, отметил депутат Анатолий Аксаков.

Сумму материнского капитала за рождение второго ребёнка следует увеличить, выплачивая почти столько же, сколько за появление на свет первенца — около 484 тысяч рублей до индексации в 2022 году. На данный момент за второго ребёнка семьи получают порядка 155 тысяч рублей в том случае, если им уже перечислялась выплата за первого, напомнил в разговоре с Ura.ru председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если есть бюджетные возможности, то, конечно, материнский капитал свою миссию выполняет по стимулированию рождаемости, поэтому отменять эту выплату не стоит. А вот добавлять, конечно, надо для стимулирования рождаемости второго, третьего ребёнка", — сказал Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что прежде материнский капитал выдавали только при рождении второго ребёнка, а теперь его можно получить и после появления первенца. Депутат считает, что выплата за детей должна быть как минимум равноценной, то есть составлять порядка 480 тысяч рублей.