В Госдуме предложили втрое увеличить размер маткапитала за второго ребёнка

Сумму материнского капитала за рождение второго ребёнка следует увеличить, выплачивая почти столько же, сколько за появление на свет первенца — около 484 тысяч рублей до индексации в 2022 году. На данный момент за второго ребёнка семьи получают порядка 155 тысяч рублей в том случае, если им уже перечислялась выплата за первого, напомнил в разговоре с Ura.ru председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если есть бюджетные возможности, то, конечно, материнский капитал свою миссию выполняет по стимулированию рождаемости, поэтому отменять эту выплату не стоит. А вот добавлять, конечно, надо для стимулирования рождаемости второго, третьего ребёнка", — сказал Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что прежде материнский капитал выдавали только при рождении второго ребёнка, а теперь его можно получить и после появления первенца. Депутат считает, что выплата за детей должна быть как минимум равноценной, то есть составлять порядка 480 тысяч рублей.