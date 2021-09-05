Российские волейболисты победили Финляндию на чемпионате Европы
В турнирной таблице группы C наша команда занимает четвёртое место, набрав пять очков.
Фото © Европейская конфедерация волейбола
Мужская сборная России в матче третьего тура чемпионата Европы по волейболу победила в четырёх партиях команду Финляндии — 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17). Игра прошла в финском городе Тампере.
Самым результативным игроком у россиян стал Егор Клюка, набравший 18 очков. Ярослав Подлесных и Дмитрий Волков принесли команде по 16 баллов.
Сборная России набрала пять очков, оставшись на четвёртой позиции в группе С. Нашу команду опережают Турция (девять баллов), Нидерланды (семь) и Финляндия (шесть). Для выхода в 1/8 финала нужно занять место не ниже четвёртого.
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин проходит в четырёх странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Свой следующий матч россияне проведут во вторник, 7 сентября, с соперниками из Испании.
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