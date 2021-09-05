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Грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве

По предварительным данным, у пострадавшей сломано бедро, она госпитализирована. Двухмесячная девочка получила сотрясение мозга.

5 сентября, 16:43
<p>Фото © Telegram-канал "<a href="https://t.me/DtOperativno/4685" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a>"</p>

Фото © Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

Всё произошло на Митинской улице в районе дома 26. Как уточнили ТАСС в столичном ГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед ней остановился водитель легковушки, а вот водитель КамАЗа продолжил движение. Предварительно, у пострадавшей перелом бедра, она госпитализирована, двухмесячная девочка получила сотрясение головного мозга.

В Дептрансе добавили, что на месте работают оперативные службы, авария заняла по одной полосе в обоих направлениях, однако движение не затруднено.

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А ранее Лайф рассказывал, что житель Москвы на Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате. По предварительным данным, ребёнок выехал из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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