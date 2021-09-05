Грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве
По предварительным данным, у пострадавшей сломано бедро, она госпитализирована. Двухмесячная девочка получила сотрясение мозга.
Фото © Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.
Всё произошло на Митинской улице в районе дома 26. Как уточнили ТАСС в столичном ГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед ней остановился водитель легковушки, а вот водитель КамАЗа продолжил движение. Предварительно, у пострадавшей перелом бедра, она госпитализирована, двухмесячная девочка получила сотрясение головного мозга.
В Дептрансе добавили, что на месте работают оперативные службы, авария заняла по одной полосе в обоих направлениях, однако движение не затруднено.
А ранее Лайф рассказывал, что житель Москвы на Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате. По предварительным данным, ребёнок выехал из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода.
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