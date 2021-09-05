Грузовик сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве

Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

Всё произошло на Митинской улице в районе дома 26. Как уточнили ТАСС в столичном ГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед ней остановился водитель легковушки, а вот водитель КамАЗа продолжил движение. Предварительно, у пострадавшей перелом бедра, она госпитализирована, двухмесячная девочка получила сотрясение головного мозга.

В Дептрансе добавили, что на месте работают оперативные службы, авария заняла по одной полосе в обоих направлениях, однако движение не затруднено.