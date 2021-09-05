В ОП объяснили призыв США к России о возвращении Украине контроля над границей

Призыв Посольства США в Киеве в адрес России с требованием "вернуть Украине контроль над её границей" связан с желанием Незалежной саботировать Минские соглашения и отказаться от них. Об этом сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.

"На мой взгляд, этот призыв в адрес России обусловлен тем, что США хотят переложить ответственность за то, что Минские соглашения не реализуются, на страну, которая даже не является стороной конфликта, а является гарантом исполнения Минских соглашений. Мне кажется, что разыгрывается попытка саботировать Минские соглашения и вообще от них отказаться со стороны Украины при поддержке США", — рассказал Данюк.

Для этого, по словам эксперта, необходим соответствующий "информационный фон". А за самим заявлением американских дипломатов в Киеве может последовать кампания с провокациями, в ходе которой международное сообщество будет говорить, что "Минские соглашения мертвы", а Россия якобы виновница такого положения дел.