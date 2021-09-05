В ОП объяснили призыв США к России о возвращении Украине контроля над границей
За заявлением американской стороны может последовать очередная кампания с провокациями — в её рамках будут вести речь о том, что "Минские соглашения мертвы".
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Призыв Посольства США в Киеве в адрес России с требованием "вернуть Украине контроль над её границей" связан с желанием Незалежной саботировать Минские соглашения и отказаться от них. Об этом сообщил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.
"На мой взгляд, этот призыв в адрес России обусловлен тем, что США хотят переложить ответственность за то, что Минские соглашения не реализуются, на страну, которая даже не является стороной конфликта, а является гарантом исполнения Минских соглашений. Мне кажется, что разыгрывается попытка саботировать Минские соглашения и вообще от них отказаться со стороны Украины при поддержке США", — рассказал Данюк.
Для этого, по словам эксперта, необходим соответствующий "информационный фон". А за самим заявлением американских дипломатов в Киеве может последовать кампания с провокациями, в ходе которой международное сообщество будет говорить, что "Минские соглашения мертвы", а Россия якобы виновница такого положения дел.
Ранее Лайф писал, что Посольство США в Киеве призвало Россию "вернуть Украине контроль над её границей". В американской дипмиссии в Киеве полагают, что именно Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на востоке Незалежной.
Напомним, последние несколько дней лидер Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
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