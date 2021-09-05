Внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска

Глава компании SpaceX Илон Маск встретился с внуком создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва Андреем, который побывал с экскурсией на американском заводе производителя.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу", — написал Королёв в "Фейсбуке".

Он также выразил благодарность команде Маска, проведшей "впечатляющую экскурсию" по SpaceX, за возможность своими глазами увидеть сборку двигателей, ракет и корабль CrewDragon.