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Внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска

В подарок глава компании получил книги дочери Наталии Королёвой, а сам провёл почти часовую личную встречу с родственниками советского учёного.

5 сентября, 17:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=6099681183438905&set=pcb.6099686280105062" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Королёв</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Королёв

Глава компании SpaceX Илон Маск встретился с внуком создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва Андреем, который побывал с экскурсией на американском заводе производителя.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу", — написал Королёв в "Фейсбуке".

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Он также выразил благодарность команде Маска, проведшей "впечатляющую экскурсию" по SpaceX, за возможность своими глазами увидеть сборку двигателей, ракет и корабль CrewDragon.

"Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!" — добавил Королёв.

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А ранее Лайф рассказывал, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин собирается пригласить Илона Маска, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона 5 октября на Байконур, когда запланирован запуск корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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