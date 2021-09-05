Внук Сергея Королёва посетил с экскурсией завод SpaceX по приглашению Илона Маска
В подарок глава компании получил книги дочери Наталии Королёвой, а сам провёл почти часовую личную встречу с родственниками советского учёного.
Фото © Facebook / Андрей Королёв
Глава компании SpaceX Илон Маск встретился с внуком создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва Андреем, который побывал с экскурсией на американском заводе производителя.
"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу", — написал Королёв в "Фейсбуке".
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Он также выразил благодарность команде Маска, проведшей "впечатляющую экскурсию" по SpaceX, за возможность своими глазами увидеть сборку двигателей, ракет и корабль CrewDragon.
"Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!" — добавил Королёв.
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А ранее Лайф рассказывал, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин собирается пригласить Илона Маска, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона 5 октября на Байконур, когда запланирован запуск корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту.
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