Пять человек госпитализированы после взрыва на сахарном заводе под Киевом
По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из котлов. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Фото © Национальная полиция Украины
Пять человек пострадали в результате взрыва на сахарном заводе в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Инцидент произошёл в посёлке Гребенки около четырёх часов дня. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из заводских котлов.
"Среди пострадавших пять человек, двое из которых доставлены в столичную больницу. Других пострадавших отвезли в Белоцерковскую городскую больницу № 2", — добавили в ведомстве.
Подробной информации о состоянии пострадавших не приводится. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф писал, что в Дагестане при взрыве в частном доме пострадало два человека. В результате хлопка в помещении выбило окна и входную дверь, мужчины в тяжёлом состоянии госпитализированы.
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