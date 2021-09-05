Пять человек госпитализированы после взрыва на сахарном заводе под Киевом

Пять человек пострадали в результате взрыва на сахарном заводе в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Инцидент произошёл в посёлке Гребенки около четырёх часов дня. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из заводских котлов.

"Среди пострадавших пять человек, двое из которых доставлены в столичную больницу. Других пострадавших отвезли в Белоцерковскую городскую больницу № 2", — добавили в ведомстве.

Подробной информации о состоянии пострадавших не приводится. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.