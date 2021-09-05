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Пять человек госпитализированы после взрыва на сахарном заводе под Киевом

По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из котлов. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

5 сентября, 17:38
<p>Фото © <a href="https://www.npu.gov.ua/news/novini-z-regioniv-ta-in-sajtiv/policzejski-biloji-czerkvi-zyasovuyut-obstavini-vibuxu-v-selishhi-grebinki/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальная полиция Украины</a></p>

Фото © Национальная полиция Украины

Пять человек пострадали в результате взрыва на сахарном заводе в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Инцидент произошёл в посёлке Гребенки около четырёх часов дня. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из заводских котлов.

"Среди пострадавших пять человек, двое из которых доставлены в столичную больницу. Других пострадавших отвезли в Белоцерковскую городскую больницу № 2", — добавили в ведомстве.

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Подробной информации о состоянии пострадавших не приводится. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф писал, что в Дагестане при взрыве в частном доме пострадало два человека. В результате хлопка в помещении выбило окна и входную дверь, мужчины в тяжёлом состоянии госпитализированы.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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