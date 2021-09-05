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Рэпер рассказал, как фанаты вырвали криво вставленный в лоб бриллиант за $24 млн

Несмотря на случившееся, странный аксессуар, который исполнитель очень боится потерять, всё ещё при нём.

5 сентября, 17:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LILUZIVERT/status/1359052879793975298" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LILUZIVERT</a></p>

Фото © Twitter / LILUZIVERT

Американский рэпер Lil Uzi Vert рассказал порталу TMZ, как фанаты вырвали из его лба бриллиант массой 10 каратов и ценой 24 миллиона долларов. Произошло это ещё в июле на фестивале Rolling Loud в Майами, когда 26-летний исполнитель прыгнул в толпу.

"Я чувствую себя хорошо. Бриллиант всё ещё у меня, поэтому я в порядке", — признался Lil Uzi Vert.

"И так сойдёт". Рэпер криво вставил в лоб бриллиант за $24 млн, и его подняли на смех

"И так сойдёт". Рэпер криво вставил в лоб бриллиант за $24 млн, и его подняли на смех

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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