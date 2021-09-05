Рэпер рассказал, как фанаты вырвали криво вставленный в лоб бриллиант за $24 млн
Несмотря на случившееся, странный аксессуар, который исполнитель очень боится потерять, всё ещё при нём.
Фото © Twitter / LILUZIVERT
Американский рэпер Lil Uzi Vert рассказал порталу TMZ, как фанаты вырвали из его лба бриллиант массой 10 каратов и ценой 24 миллиона долларов. Произошло это ещё в июле на фестивале Rolling Loud в Майами, когда 26-летний исполнитель прыгнул в толпу.
"Я чувствую себя хорошо. Бриллиант всё ещё у меня, поэтому я в порядке", — признался Lil Uzi Vert.
Ранее Лайф рассказывал об ухищрениях, на которые пошли наставники шоу "Голос. 60+", чтобы выглядеть младше. Жюри, которому на четверых 278 лет, явно не собирается уступать старости. Пластические операции, диеты, ЗОЖ — всё это стало неотъемлемой частью жизни артистов, которые старше большинства участников.
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