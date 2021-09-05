Рэпер рассказал, как фанаты вырвали криво вставленный в лоб бриллиант за $24 млн

Американский рэпер Lil Uzi Vert рассказал порталу TMZ, как фанаты вырвали из его лба бриллиант массой 10 каратов и ценой 24 миллиона долларов. Произошло это ещё в июле на фестивале Rolling Loud в Майами, когда 26-летний исполнитель прыгнул в толпу.

"Я чувствую себя хорошо. Бриллиант всё ещё у меня, поэтому я в порядке", — признался Lil Uzi Vert.