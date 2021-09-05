В США предупредили о способности колумбийского мю-штамма ковида обходить защиту антител

В ходе исследований колумбийского мю-штамма коронавируса у американских учёных появились опасения, что он может обходить защиту, которую дают определённые антитела. Об этом в эфире телеканала CBS заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, специалисты проверяют, станет ли эта разновидность "в большей степени преобладающей" в Америке.

"На данный момент мы этого не наблюдаем, вариант "дельта" является преобладающим более чем на 99%", — сказал Фаучи.

Предполагая ситуацию, при которой преобладающим стал бы мю-штамм, Фаучи отметил, что последствия сейчас неизвестны.

"Но прямо сейчас непосредственной угрозы нет, хотя мы относимся ко всем вариантам [коронавируса] очень серьёзно", — уточнил главный инфекционист Штатов.

Он также высказал уверенность в том, что вакцины от CoViD-19, которые есть в стране, эффективны против всех вариаций инфекции. Вместе с тем Фаучи признал, что "нет достаточных данных" относительно того, насколько применяющиеся в США препараты защищают от колумбийского штамма.