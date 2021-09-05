В Панджшере убили пресс-секретаря сил сопротивления
Ранее на своей странице в "Твиттере" Дашти заявил, что талибов практически удалось выбить из провинции.
Фото © Twitter / khaama
Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти был убит в афганской провинции Панджшер. Об этом сказано в записи агентства Khaama Press в "Твиттере".
Когда именно погиб Дашти, не уточняется. Известно, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана".
Ранее афганское сопротивление заявило о готовности к переговорам при условии, что члены радикального движения "Талибан"* выведут войска из Панджшера.
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления. Тем не менее талибы решили отпраздновать новость о захвате Панджшера. Боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Число убитых и раненых при такой "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70 человек. Руководство "Талибана" заявило, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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