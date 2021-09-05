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В Панджшере убили пресс-секретаря сил сопротивления

Ранее на своей странице в "Твиттере" Дашти заявил, что талибов практически удалось выбить из провинции.

5 сентября, 18:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/khaama/status/1434583111057219587" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khaama</a></p>

Фото © Twitter / khaama

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти был убит в афганской провинции Панджшер. Об этом сказано в записи агентства Khaama Press в "Твиттере".

Когда именно погиб Дашти, не уточняется. Известно, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана".

Лайф публикует видео ожесточённых ночных боёв повстанцев с талибами в Панджшере

Лайф публикует видео ожесточённых ночных боёв повстанцев с талибами в Панджшере

Ранее афганское сопротивление заявило о готовности к переговорам при условии, что члены радикального движения "Талибан"* выведут войска из Панджшера.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления. Тем не менее талибы решили отпраздновать новость о захвате Панджшера. Боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Число убитых и раненых при такой "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70 человек. Руководство "Талибана" заявило, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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