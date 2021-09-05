В Панджшере убили пресс-секретаря сил сопротивления

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти был убит в афганской провинции Панджшер. Об этом сказано в записи агентства Khaama Press в "Твиттере".

Когда именно погиб Дашти, не уточняется. Известно, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана".

Ранее афганское сопротивление заявило о готовности к переговорам при условии, что члены радикального движения "Талибан"* выведут войска из Панджшера.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.