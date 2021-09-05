Умер румынский режиссёр Ион Карамитру

В возрасте 79 лет ушёл из жизни актёр, режиссёр, директор Национального театра Бухареста и председатель Театрального союза Румынии Ион Карамитру. В 1989 году он был одним из лидеров движения против Николае Чаушеску в Бухаресте. 22 декабря он первым сообщил по национальному телевидению о падении режима, ворвавшись в здание Румынского телевидения во главе колонны демонстрантов.

В эти дни Карамитру должен был быть в Яссах и принять участие в фестивале "Вечера румынского кино", но из-за проблем со здоровьем актёр не смог там присутствовать, сообщает Mediafax. В начале августа врачи обнаружили в его крови инфекцию.

Карамитру сыграл свыше 60 ролей в пьесах по произведениям Шекспира, Чехова, Пиранделло, Шоу, исполнил главные роли примерно в 40 кинофильмах. Среди его постановок в Национальной опере Бухареста — "Евгений Онегин" Петра Чайковского. Премьера состоялась 22 марта 2009 года, через 14 лет после того, как режиссёр поставил эту оперу в Ирландии. В 1996–2000 гг. Карамитру занимал пост министра культуры Румынии. За свою долгую творческую карьеру был отмечен множеством наград и отличий. В 1995 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему титул "Почётный рыцарь ордена Британской империи".