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Умер румынский режиссёр Ион Карамитру

В эти дни он должен был быть в Яссах и принять участие в фестивале "Вечера румынского кино". Среди его постановок в Национальной опере Бухареста — "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

5 сентября, 18:58
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1374253939530192&set=pb.100008367960091.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Ион Карамитру</a></p>

Фото © Facebook / Ион Карамитру

В возрасте 79 лет ушёл из жизни актёр, режиссёр, директор Национального театра Бухареста и председатель Театрального союза Румынии Ион Карамитру. В 1989 году он был одним из лидеров движения против Николае Чаушеску в Бухаресте. 22 декабря он первым сообщил по национальному телевидению о падении режима, ворвавшись в здание Румынского телевидения во главе колонны демонстрантов.

В эти дни Карамитру должен был быть в Яссах и принять участие в фестивале "Вечера румынского кино", но из-за проблем со здоровьем актёр не смог там присутствовать, сообщает Mediafax. В начале августа врачи обнаружили в его крови инфекцию.

Карамитру сыграл свыше 60 ролей в пьесах по произведениям Шекспира, Чехова, Пиранделло, Шоу, исполнил главные роли примерно в 40 кинофильмах. Среди его постановок в Национальной опере Бухареста — "Евгений Онегин" Петра Чайковского. Премьера состоялась 22 марта 2009 года, через 14 лет после того, как режиссёр поставил эту оперу в Ирландии. В 1996–2000 гг. Карамитру занимал пост министра культуры Румынии. За свою долгую творческую карьеру был отмечен множеством наград и отличий. В 1995 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему титул "Почётный рыцарь ордена Британской империи".

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Ранее Лайф писал, что на 79-м году жизни не стало известного композитора и автора сиртаки. За свою жизнь Микис Теодоракис успел пройти Вторую мировую войну, побывал в концлагерях и стал лауреатом престижной международной премии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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