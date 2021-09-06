Захарова ответила на призыв Посольства США вернуть Украине контроль над границей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила США и Украине, что Москва не является стороной минских договорённостей. Так дипломат в своём телеграм-канале ответила на требование Посольства США на Украине "вернуть контроль над границей" этой стране.

Как отметила Захарова, она была не в курсе, что "Посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России". Представитель МИД РФ задалась вопросом, не последствия ли оптимизации это.

"А пока нам об этом ничего не известно, призываю Посольство США в России рассказать Посольству США на Украине, что Россия не является стороной минских договорённостей. При этом комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском", — напомнила Мария Захарова.

Она разъяснила американским коллегам, что Россия, Германия, Франция взялись побуждать стороны конфликта — Киев, Донецк и Луганск — к выполнению обязательств. При этом Захарова отметила, что "саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закреплённых решением СБ ООН, из фактически молчаливой фазы перешёл в демонстративно практическую". В связи с этим Захарова призвала США "оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности".