Сборная Италии установила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей

Сборная Италии установила новый мировой рекорд по количеству беспроигрышных матчей, сыграв вничью в гостях с командой Швейцарии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча группы С в Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк" завершилась со счётом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини сыграли 36 матчей подряд без проигрышей. Ранее рекорд составляла серия из 35 матчей, он принадлежал сборным Бразилии (с 1993 по 1996 год) и Испании (с 2007 по 2009 год). Итальянцы лучший результат показали в период с 1935 по 1939 год, не проигрывая 30 матчей подряд, тогда под руководством Витторио Поццо. Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

Сборная Италии набрала 11 очков и продолжает лидировать в группе C. Швейцарцы занимают вторую позицию, у них семь очков после трёх игр. Дальше идут Болгария (пять очков после пяти матчей) и Северная Ирландия (четыре очка после трёх встреч). В следующем туре Италия сыграет против команды Литвы, а Швейцарии предстоит провести матч против Северной Ирландии. Обе встречи состоятся 8 сентября.