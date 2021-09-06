Служивший в Афганистане морпех застрелил младенца и ещё трёх человек в США

Четыре человека, включая трёхмесячного младенца, убиты утром в США, ранена 11-летняя девочка. Преступление было совершено в американском штате Флорида, сообщает Usatoday. Стрелявший задержан, он признался в употреблении наркотиков. Им оказался 33-летний ветеран морской пехоты Брайан Райли, который служил в Ираке и Афганистане. По словам его сожительницы, он имел посттравматическое стрессовое расстройство и иногда впадал в депрессию.

More photos from the scene of the quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/D6DOaLLc7u pic.twitter.com/KNuIIqNhXh — Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 5, 2021

"Этот мужчина убил четверых этим утром, пытался убить полицейских, а потом сдался. Он сказал, что принимает метамфетамин", — цитирует издание слова шерифа округа Полк Грэди Джадда.

Стрельба была открыта в двух местах, сообщил шериф. Изначально поступил звонок от женщины, что на улице стоит подозрительный автомобиль, в котором странный мужчина заявляет, что у него есть послание для её дочери "от бога". Приехавшие на место полицейские машины уже не обнаружили, однако издали отчётливо раздались две автоматические очереди. Прибыв на звук, стражи порядка увидели горящий пикап, а со стороны двора дома раздавались хлопки. Там офицеры увидели человека в бронежилете, "который выглядел так, будто готов вступить в перестрелку", оружия у него не было.

Шериф сказал, что мужчина убежал в дом, после чего снова раздалась автоматная очередь, после — крик женщины и плач ребёнка. Полицейские окружили здание, завязалась перестрелка с подозреваемым, который активно отстреливался. Позже злоумышленник сам вышел с поднятыми руками и сдался в связи с ранением. Затем в госпитале он пытался отнять оружие у полицейского. Сотрудникам пришлось драться с ним прямо в отделении неотложной помощи, рассказал шериф. Полицейские обнаружили девочку со множественными огнестрельными ранениями, двух убитых женщин, мужчину и младенца.