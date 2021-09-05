В Москве салютом завершился яркий военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Финальное сражение оркестров развернулось на Красной площади. Видео © LIFE

На фоне величественных стен Кремля сегодня развернулось финальное сражение оркестров, где специальным гостем стал среди прочих солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" украсили зажигательные выступления из Белоруссии, Мексики, Греции, Катара.

По знаменитой брусчатке на Красной площади прошлись стиляги в ярких костюмах вместе с Росгвардией, а ВДВ развернули свой огромный флаг, пограничники и суворовцы отчеканили шаг под живую музыку легендарного шоу. Народная артистка России Тамара Гвердцители подарила восторженной публике композицию Булата Окуджавы "Молитва".

Военная, классическая, народная и эстрадная музыка, марши военных оркестров и танцевальные шоу, выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — всё это ежегодно делает фестиваль долгожданным для миллионов зрителей. Грандиозное театральное представление завершил праздничный салют.