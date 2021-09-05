В Москве салютом завершился яркий военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
На русском спел лидер Rammstein Тилль Линдеманн, зажигательные выступления представили музыканты из Белоруссии, Мексики, Греции, Катара.
Финальное сражение оркестров развернулось на Красной площади. Видео © LIFE
На фоне величественных стен Кремля сегодня развернулось финальное сражение оркестров, где специальным гостем стал среди прочих солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" украсили зажигательные выступления из Белоруссии, Мексики, Греции, Катара.
По знаменитой брусчатке на Красной площади прошлись стиляги в ярких костюмах вместе с Росгвардией, а ВДВ развернули свой огромный флаг, пограничники и суворовцы отчеканили шаг под живую музыку легендарного шоу. Народная артистка России Тамара Гвердцители подарила восторженной публике композицию Булата Окуджавы "Молитва".
Военная, классическая, народная и эстрадная музыка, марши военных оркестров и танцевальные шоу, выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — всё это ежегодно делает фестиваль долгожданным для миллионов зрителей. Грандиозное театральное представление завершил праздничный салют.
Ранее Лайф рассказывал, что оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня".
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