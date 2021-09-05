НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве салютом завершился яркий военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

На русском спел лидер Rammstein Тилль Линдеманн, зажигательные выступления представили музыканты из Белоруссии, Мексики, Греции, Катара.

5 сентября, 20:53

Финальное сражение оркестров развернулось на Красной площади. Видео © LIFE

На фоне величественных стен Кремля сегодня развернулось финальное сражение оркестров, где специальным гостем стал среди прочих солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" украсили зажигательные выступления из Белоруссии, Мексики, Греции, Катара.

По знаменитой брусчатке на Красной площади прошлись стиляги в ярких костюмах вместе с Росгвардией, а ВДВ развернули свой огромный флаг, пограничники и суворовцы отчеканили шаг под живую музыку легендарного шоу. Народная артистка России Тамара Гвердцители подарила восторженной публике композицию Булата Окуджавы "Молитва".

Военная, классическая, народная и эстрадная музыка, марши военных оркестров и танцевальные шоу, выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — всё это ежегодно делает фестиваль долгожданным для миллионов зрителей. Грандиозное театральное представление завершил праздничный салют.

"Вэдэвэшники — просто огонь": Зрители восхитились открытием фестиваля "Спасская башня" в Москве

"Вэдэвэшники — просто огонь": Зрители восхитились открытием фестиваля "Спасская башня" в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лидер Rammstein Линдеманн спел на русском языке на фестивале "Спасская башня" в Москве

вчера в 19:55

"Вэдэвэшники — просто огонь": Зрители восхитились открытием фестиваля "Спасская башня" в Москве

28 августа, 06:07

В Петербурге задержали организаторов фестиваля памяти Сергея Довлатова

вчера в 17:45

Месси очень зол: Прерванный со скандалом матч Аргентина — Бразилия сегодня не доиграют

сегодня в 20:30

"Это катастрофа": Как матч Бразилия — Аргентина завершился грандиозным скандалом

сегодня в 20:17

Новости партнеров

Layer 1