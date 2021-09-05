В Сан-Паулу сегодня не будет доигран матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Аргентины. Соответствующее заявление распространила Южноамериканская конфедерация футбола.

"По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен", — отметили там.

Отчёты от судьи и комиссара матча будут направлены в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Именно он решит, как будут развиваться события.

Форвард аргентинской сборной Лионель Месси возмущён тем, что матч был прерван. Он напомнил, что аргентинские футболисты прибыли в Бразилию ещё три дня назад, принять же меры местные власти решили именно во время игры.

"Мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше? Весь мир следит за нами", — сказал Месси, обращаясь к представителю Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).