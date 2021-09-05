Месси очень зол: Прерванный со скандалом матч Аргентина — Бразилия сегодня не доиграют
Полиция и медики вышли на поле на четвёртой минуте игры. Аргентинская сборная вскоре покинула поле.
Прерванный со скандалом матч Аргентина — Бразилия сегодня не доиграют. Видео © TVP
В Сан-Паулу сегодня не будет доигран матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Аргентины. Соответствующее заявление распространила Южноамериканская конфедерация футбола.
"По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен", — отметили там.
Отчёты от судьи и комиссара матча будут направлены в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Именно он решит, как будут развиваться события.
Форвард аргентинской сборной Лионель Месси возмущён тем, что матч был прерван. Он напомнил, что аргентинские футболисты прибыли в Бразилию ещё три дня назад, принять же меры местные власти решили именно во время игры.
"Мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше? Весь мир следит за нами", — сказал Месси, обращаясь к представителю Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).
Лайф рассказывал, что игру, которая началась в 22:00 мск, приостановили, на поле вышли представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении гостями санитарных норм.
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