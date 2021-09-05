"Это катастрофа": Как матч Бразилия — Аргентина завершился грандиозным скандалом Казалось бы, что на столь серьёзном уровне таких историй просто быть не может. 5 сентября, 20:17 Фото © Twitter / Selección Argentina

Матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина должен был стать главным блюдом для миллиардов футбольных болельщиков по всему миру, особенно из Латинской Америки. Каждое противостояние двух главных команд этой части света ждут с особым трепетом. Кто бы мог подумать, что очередной раунд этого поединка завершится колоссальным скандалом.

Сыграли всего четыре минуты

Воскресный поединок шёл по плану. Футболисты отслушали гимны, поприветствовали друг друга, мир увидел и Месси, и Неймара, и прочих звёзд. Казалось, что впереди большое футбольное действо. Однако неожиданно оно прервалось буквально через четыре минуты после старта, когда на поле появился непонятный на тот момент человек.

Оказался им представитель Минздрава Бразилии. Каков же был шок всего мира, когда уже через несколько мгновений после его появления вся сборная Аргентины ушла с поля в раздевалку. Понять происходящее было просто невозможно, однако подробности появились через некоторое время.

По данным СМИ, сразу четыре футболиста сборной Аргентины нарушили коронавирусные правила. Речь о представителях АПЛ, которые должны были соблюдать 14-дневный карантин после своего приезда в Бразилию из Англии. В списке оказались Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро.

🚨🚨 وزارة الصحة تُطالب بإخراج لاعبين الأرجنتين pic.twitter.com/GGDDq0hw6q — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) September 5, 2021

После этого начались долгие разговоры, обсуждения ситуации и попытки понять, как быть дальше. Ведь сразу три человека из злополучного списка оказались в стартовом составе аргентинцев. Удивителен и другой факт: по информации СМИ, эти игроки предоставили ложные сведения о том, что они не посещали Великобританию в последнее время. В результате чего они сумели оказаться на поле.

Как такое могло получиться?

Пожалуй, сейчас это главный вопрос. Всё походит на то, что аргентинцы обманули всех вокруг, чтобы не потерять целый ряд важных игроков. Однако непонятно и другое: куда смотрели и как это допустили бразильские организаторы? И как можно было довести до того, что матч был остановлен буквально через несколько минут после начала? Особенно с учётом того, какое к нему внимание во всём мире.

Более того, о том, что нескольких игроков сборной Аргентины хотела задержать полиция, было известно заранее. Бразильские СМИ об этом говорили не один раз. А в итоге случилось самое ужасное. Непонятно и то, как аргентинцы сумели попасть на поле, несмотря на все коридоры и кордоны, которые с учётом всех ковидных явлений бывают на таких матчах.

"Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа", — заявил Лионель Месси.

Главное сейчас другое: миллиарды людей по всему миру остались без шикарного футбольного зрелища из-за фантастической глупости. Чьей? Сейчас на это не ответит ровным счётом никто. Теперь организаторам и местным федерациям предстоит искать виноватых и решать, что делать. Вывод только один — главное футбольное действо всей Южной Америки превратилось в цирк.

Авторы Шамиль Гаджиев