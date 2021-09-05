"Мы не прячемся": Глава МИД Украины заверил в готовности Зеленского к встрече с Путиным
В Кремле же ранее отмечали, что к этому готова и Москва, однако политической воли со стороны Киева не видно.
Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готова к встрече президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по словам Кулебы, в Киеве сомневаются в готовности к этому Москвы.
"Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней. Но у нас создаётся впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала "Интер".
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
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Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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