Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готова к встрече президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по словам Кулебы, в Киеве сомневаются в готовности к этому Москвы.

"Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней. Но у нас создаётся впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала "Интер".