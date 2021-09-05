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"Мы не прячемся": Глава МИД Украины заверил в готовности Зеленского к встрече с Путиным

В Кремле же ранее отмечали, что к этому готова и Москва, однако политической воли со стороны Киева не видно.

5 сентября, 20:11
<p>Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225291985195698&set=t.690053388&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готова к встрече президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по словам Кулебы, в Киеве сомневаются в готовности к этому Москвы.

"Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней. Но у нас создаётся впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала "Интер".

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Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

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Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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