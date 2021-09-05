Глава МИД Украины объяснил, почему Киев не ждёт Байдена в этом году

Президент США Джо Байден не посетит Украину в этом году. Такой визит был бы нарушением дипломатической практики. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечёт Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмен визитами такого уровня в один год", — сказал украинский министр в эфире телеканала "Интер".