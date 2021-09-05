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Глава МИД Украины объяснил, почему Киев не ждёт Байдена в этом году

Дипломат уверен, что лидер США рано или поздно "долетит и до середины Днепра, и пересечёт Днепр, и приземлится в Борисполе".

5 сентября, 19:25
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pg/joebiden/photos/?ref=page_internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден не посетит Украину в этом году. Такой визит был бы нарушением дипломатической практики. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечёт Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмен визитами такого уровня в один год", — сказал украинский министр в эфире телеканала "Интер".

Ранее же он сообщал, что власти уже готовят визит президента США. По мнению Кулебы, Байден приедет в Киев, поскольку Украина "является очень важным приоритетом внешней политики США".

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Напомним, 1 сентября на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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