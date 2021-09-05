В Москве арендаторы выбросили диван, напичканный десятками тысяч рублей
Владелица денежных средств узнала об этом довольно быстро, но на мусорке найти свой "сейф" не смогла.
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В Москве жильцы сдающейся в аренду квартиры на проспекте Мира выбросили старый диван хозяйки. Ничего примечательного в этой истории не было бы, если бы женщина не спрятала в мебели 300 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту обращения владелицы кругленькой суммы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на проспекте Мира. По её словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили её старый диван, чтобы поменять на новый. В этом диване 52-летняя женщина хранила около 300 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что дама узнала об утере столь дорогого для неё предмета мебели спустя несколько часов, но найти на мусорке диван не смогла.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве агентству подтвердили факт обращения москвички 1968 года рождения по факту пропажи денежных средств. Сейчас проводится проверка.
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