На Украине заявили о возможных тайных соглашениях с США по Донбассу

В ходе недавней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена в Белом доме они могли заключить "негласные соглашения" по Донбассу. Об этом пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Как отмечается, Минские соглашения на сегодня единственный международно признанный договор по установлению мира в Донбассе. Молчание о нём после переговоров — "тревожный знак". По мнению собеседников газеты, это может указывать на нежелание США вовлекаться в переговоры. Или же на наличие договорённостей, которые стороны не спешат обнародовать.