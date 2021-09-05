На Украине заявили о возможных тайных соглашениях с США по Донбассу
Согласно одной из версий, Вашингтон может склонять Киев к реализации "формулы Штайнмайера".
Фото © Офис президента Украины
В ходе недавней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена в Белом доме они могли заключить "негласные соглашения" по Донбассу. Об этом пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
Как отмечается, Минские соглашения на сегодня единственный международно признанный договор по установлению мира в Донбассе. Молчание о нём после переговоров — "тревожный знак". По мнению собеседников газеты, это может указывать на нежелание США вовлекаться в переговоры. Или же на наличие договорённостей, которые стороны не спешат обнародовать.
"По второй версии (которую, впрочем, многие считают конспирологической), Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации "формулы Штайнмайера", — отмечают дипломатические источники "Страны".
Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.
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