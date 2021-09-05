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"Ты, в панамке, проваливай!": Российская блогерша Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя в Киеве

По какой причине он не угодил артистке — неизвестно, но остальной публике это явно очень понравилось.

5 сентября, 19:58
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTC-bevjfDJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инстасамка </a></p>

Фото © Instagram / Инстасамка

Российская блогерша Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя в Киеве. Видео © Соцсети

Российская блогерша и рэперша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, внезапно остановила выступление в Киеве и указала на человека в белой панамке, потребовав его выгнать. При этом она использовала нецензурные выражения.

"Можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится, в зале. Можно его вывести? Ты, в панамке белой, проваливай отсюда", — сказала блогерша со сцены.

Артистка не продолжила своего выступления, пока неугодного зрителя не вывели из зала. "Минус один", — констатировала она вскоре факт удаления молодого человека с концерта. По какой причине он выделился из толпы и пришёлся Инстасамке не по нраву — неизвестно. Зато видно, что публике такое поведение девушки явно понравилось. Её поступок был встречен на ура.

Ранее Лайф публиковал видео, где Инстасамка обматерила водителя такси и разбила стекло машины. По словам блогерши, водитель заехал во дворы, остановился и отказывался её выпускать.

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До этого Инстасамка унизила, обматерила и выгнала своих визажисток из-за опоздания. Она попыталась записать ролик с извинениями, но в итоге задалась вопросом, почему должна чувствовать себя виноватой за агрессию в адрес обслуживающего персонала. Её поступок осудили певица Клава Кока и телеведущая Настя Ивлеева, а Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам. Спустя несколько дней на Инстасамку произошло нападение, неизвестный облил её зелёнкой возле входа в офис.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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