Российская блогерша Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя в Киеве. Видео © Соцсети

Российская блогерша и рэперша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, внезапно остановила выступление в Киеве и указала на человека в белой панамке, потребовав его выгнать. При этом она использовала нецензурные выражения.

"Можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится, в зале. Можно его вывести? Ты, в панамке белой, проваливай отсюда", — сказала блогерша со сцены.

Артистка не продолжила своего выступления, пока неугодного зрителя не вывели из зала. "Минус один", — констатировала она вскоре факт удаления молодого человека с концерта. По какой причине он выделился из толпы и пришёлся Инстасамке не по нраву — неизвестно. Зато видно, что публике такое поведение девушки явно понравилось. Её поступок был встречен на ура.