Найден пропавший в Каспийском море катер с тремя детьми на борту

Установлено местоположение катера, который пропал сегодня в Каспийском море. Он находится в районе острова Тюлений. На его борту, как и предполагалось, семь человек: трое детей и четверо взрослых.

ТАСС в экстренных службах региона рассказали, что с катера пытались выйти на связь сегодня около 14:00. Среди детей, находящихся на борту, есть восьмимесячный.