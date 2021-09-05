Найден пропавший в Каспийском море катер с тремя детьми на борту
В последний раз они выходили на связь ещё 3 августа. Попытка сделать это была зафиксирована сегодня.
Фото © ГУ МЧС РФ по Астраханской области
Установлено местоположение катера, который пропал сегодня в Каспийском море. Он находится в районе острова Тюлений. На его борту, как и предполагалось, семь человек: трое детей и четверо взрослых.
ТАСС в экстренных службах региона рассказали, что с катера пытались выйти на связь сегодня около 14:00. Среди детей, находящихся на борту, есть восьмимесячный.
Как сообщал Лайф ранее, в последний раз связь с туристами была 3 сентября по спутниковому телефону. Согласно данным пограничного управления, установлено, что 31 августа группа находилась на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.
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