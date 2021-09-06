Талибы приказали учащимся женщинам носить закрывающий лицо никаб

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* обязало женщин, посещающих вузы страны, во время занятий носить никаб — закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз. Об этом сообщает The Straits Times. Указ распространяется на частные колледжи и университеты, число которых увеличилось с 2001 года — с тех пор, как закончилось первое правление экстремистов.

Как отмечается, в документе, выпущенном управлением образования "Талибана", также говорится о том, что обучение должно быть раздельным — женщины отдельно от мужчин, в крайнем случае — разделены занавеской. Также речь идёт о преподавателях — они должны соответствовать полу студентов, однако, допускается, чтоб женщину-учителя заменял пожилой мужчина, "с хорошей репутацией". При этом в вузах должны быть предусмотрены раздельные входы в помещение, а также предписано проследить, чтоб учащиеся разных полов не сталкивались друг с другом на переменах.

Ранее Лайф писал, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам, и как теперь изменится их жизнь. В годы своего пребывания у власти "Талибан" установил для всех женщин страны одни из самых строгих ограничений в мире. В нынешнем правлении представители экстремистского движения обещали пойти на компромиссы в этом вопросе.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.