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Талибы приказали учащимся женщинам носить закрывающий лицо никаб

Также ограничения по гендерному признаку касаются и педагогов. К примеру, необходимо, чтоб учителя соответствовали полу студентов.

5 сентября, 21:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* обязало женщин, посещающих вузы страны, во время занятий носить никаб — закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз. Об этом сообщает The Straits Times. Указ распространяется на частные колледжи и университеты, число которых увеличилось с 2001 года — с тех пор, как закончилось первое правление экстремистов.

Как отмечается, в документе, выпущенном управлением образования "Талибана", также говорится о том, что обучение должно быть раздельным — женщины отдельно от мужчин, в крайнем случае — разделены занавеской. Также речь идёт о преподавателях — они должны соответствовать полу студентов, однако, допускается, чтоб женщину-учителя заменял пожилой мужчина, "с хорошей репутацией". При этом в вузах должны быть предусмотрены раздельные входы в помещение, а также предписано проследить, чтоб учащиеся разных полов не сталкивались друг с другом на переменах.

В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"

В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"

Ранее Лайф писал, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам, и как теперь изменится их жизнь. В годы своего пребывания у власти "Талибан" установил для всех женщин страны одни из самых строгих ограничений в мире. В нынешнем правлении представители экстремистского движения обещали пойти на компромиссы в этом вопросе.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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