Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири
По мнению главы Минобороны РФ, можно создать несколько кластеров, которые будут специализироваться на том или ином сырье.
Сергей Шойгу. Фото © Пресс-служба президента России
Министр обороны РФ, глава Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, где в Сибири может быть начато строительство новых городов. В интервью РБК он отметил, что такие площадки должны быть увязаны с ресурсами и программами развития транспортных сетей.
"Речь идёт не просто о строительстве в тайге новых населённых пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны", — подчеркнул Сергей Шойгу.
Он добавил, что новые города как научно-промышленные и экономические центры должны стать "новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье".
Так, Шойгу отметил, что между Братском и Красноярском может появиться промышленный центр "Медь и электротехника". Там есть возможности как для добычи, так и для переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Там же можно создать кластер по подобной работе с алюминием.
А в Южной Сибири можно, по мнению Шойгу, создать базу по масштабной и высокодоходной добыче с более высоким переделом коксующегося угля. Ещё одна возможная точка — район Канска. Там, полагает глава Минобороны РФ, есть потенциал по созданию углехимического производства пластиков из неликвидного сырья. А у Лесосибирска можно образовать кластер "Лес и строительные материалы". Шойгу подчеркнул, что это только верхушка айсберга.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал двигаться в направлении развития Сибири. По словам главы государства, необходимо подготовить и оформить предложения по развитию региона, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу. Напомним, что Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
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