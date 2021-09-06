Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири

Министр обороны РФ, глава Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, где в Сибири может быть начато строительство новых городов. В интервью РБК он отметил, что такие площадки должны быть увязаны с ресурсами и программами развития транспортных сетей.

"Речь идёт не просто о строительстве в тайге новых населённых пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны", — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он добавил, что новые города как научно-промышленные и экономические центры должны стать "новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье".

Так, Шойгу отметил, что между Братском и Красноярском может появиться промышленный центр "Медь и электротехника". Там есть возможности как для добычи, так и для переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Там же можно создать кластер по подобной работе с алюминием.

А в Южной Сибири можно, по мнению Шойгу, создать базу по масштабной и высокодоходной добыче с более высоким переделом коксующегося угля. Ещё одна возможная точка — район Канска. Там, полагает глава Минобороны РФ, есть потенциал по созданию углехимического производства пластиков из неликвидного сырья. А у Лесосибирска можно образовать кластер "Лес и строительные материалы". Шойгу подчеркнул, что это только верхушка айсберга.