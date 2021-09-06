Женщина и двое детей погибли в ДТП с участием шести автомобилей в Адыгее

Женщина и двое детей — 14 и 12 лет — погибли в ДТП в Адыгее. Трагедия произошла на федеральной трассе Краснодар - Верхнебаканский в районе посёлка городского типа Энем. Столкнулись пять легковых автомобилей и "КаМАЗ". По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". В результате столкновения легковой автомобиль откинуло обратно на свою полосу движения, где произошло столкновение ещё с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП погибла водитель Hyundai и находившиеся в нём двое детей (14 и 12 лет)", — сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье"

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. К месту ЧП для координации действий всех задействованных подразделений выезжал министр внутренних дел по Республике Адыгея Иван Бахилов.